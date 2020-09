Malattia dopo l’aspettativa: quali sono le conseguenze per il lavoratore? (Di lunedì 28 settembre 2020) Malattia dopo l’aspettativa: quali sono le conseguenze per il lavoratore? Il lavoratore non è soggetto soltanto ad obblighi verso il datore di lavoro ma – come ben sappiamo – la legge e i CCNL prevedono per esso anche un ampio ventaglio di tutele, che rilevano nelle circostanze più diverse durante il rapporto di lavoro. Come abbiamo già notato qui, con riferimento all’assenza per Malattia e al periodo di comporto, il dipendente è protetto laddove si trovi in uno stato di Malattia tale da rendere impossibile l’immediato ritorno sul luogo di lavoro. Segui Termometro Politico su Google News In alcune ipotesi, i CCNL dispongono uno specifico rafforzamento della tutela del ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 settembre 2020)l’aspettativa:leper il? Ilnon è soggetto soltanto ad obblighi verso il datore di lavoro ma – come ben sappiamo – la legge e i CCNL prevedono per esso anche un ampio ventaglio di tutele, che rilevano nelle circostanze più diverse durante il rapporto di lavoro. Come abbiamo già notato qui, con riferimento all’assenza pere al periodo di comporto, il dipendente è protetto laddove si trovi in uno stato ditale da rendere impossibile l’immediato ritorno sul luogo di lavoro. Segui Termometro Politico su Google News In alcune ipotesi, i CCNL dispongono uno specifico rafforzamento della tutela del ...

