Maestre positive, cinque sezioni della materna finiscono in quarantena (Di lunedì 28 settembre 2020) Poco dopo due settimane la scuola materna è costretta a richiudere. Succede in piena pandemia nel plesso Zandonai in via di Vigna Clara, a Roma dove nuovi casi di positività al Covid 19 nell'Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi costringono le classi della materna alla quarantena. Le sezioni A-B-C-D-G dell'infanzia, dopo il tampone positivo delle insegnanti resteranno chiuse fino al prossimo 9 ottobre secondo quanto previsto dal protocollo della Asl Roma 1. Le famiglie dei bambini coinvolti – come si legge sul sito del Municipio XV – sono state avvisate telefonicamente. Giovedì scorso un'altra maestra della materna era risultata positiva dopo due tamponi ma tutti i bimbi, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Poco dopo due settimane la scuolaè costretta a richiudere. Succede in piena pandemia nel plesso Zandonai in via di Vigna Clara, a Roma dove nuovi casi di positività al Covid 19 nell'Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi costringono le classialla. LeA-B-C-D-G dell'infanzia, dopo il tampone positivo delle insegnanti resteranno chiuse fino al prossimo 9 ottobre secondo quanto previsto dal protocolloAsl Roma 1. Le famiglie dei bambini coinvolti – come si legge sul sito del Municipio XV – sono state avvisate telefonicamente. Giovedì scorso un'altra maestraera risultata positiva dopo due tamponi ma tutti i bimbi, ...

