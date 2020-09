Macchinari 4.0 e prodotti innovativi. Incentivi disponibili, partecipa al webinar (Di lunedì 28 settembre 2020) Importanti Incentivi sono disponibili per l’acquisto di Macchinari 4.0 ma anche per la ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi. partecipa al webinar di Skille il 7 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 settembre 2020) Importantisonoper l’acquisto di4.0 ma anche per la ricerca e lo sviluppo dialdi Skille il 7 ottobre.

argentofisico : RT @bordoni_russia: Export russo primo semestre 2020: calo del 40% per le materie prime energetiche, di circa il 20% per chimica, prodotti… - Abri18_ : RT @bordoni_russia: Export russo primo semestre 2020: calo del 40% per le materie prime energetiche, di circa il 20% per chimica, prodotti… - pietro_nurra : RT @bordoni_russia: Export russo primo semestre 2020: calo del 40% per le materie prime energetiche, di circa il 20% per chimica, prodotti… - bordoni_russia : Export russo primo semestre 2020: calo del 40% per le materie prime energetiche, di circa il 20% per chimica, prodo… - nomismaustampa : ? la prudenza caratterizza anche gli investimenti: il 38% delle imprese vuole rimodularli, il 31% rinviarli e il 31… -