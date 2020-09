M5s:Crimi riunisce ministri in agriturismo fuori centro Roma (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - Roma, 28 SET - E' in programma alle 16 la riunione del capo politico M5s Vito Crimi con i ministri pentastellati. L'incontro, a quanto si apprende, si svolgerà in un agriturismo fuori dal ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, -, 28 SET - E' in programma alle 16 la riunione del capo politico M5s Vitocon ipentastellati. L'incontro, a quanto si apprende, si svolgerà in undal ...

iconanews : M5s:Crimi riunisce ministri in agriturismo fuori centro Roma - rosarioT1970 : RT @lulgidimalo: Su piattaforma #Rousseau tra non molto partirà la votazione per il cambio di slogan: da Uno Vale Uno a Uno contro Uno #M5… -