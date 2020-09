M5S, ritorno alle origini in auto blu (Di lunedì 28 settembre 2020) È sufficiente un agriturismo non lontano dal centro di Roma per far dire al capo politico grillino Vito Crimi che “questo è un luogo simbolico, in mezzo alla natura. È un ritorno alla natura e alle nostre origini”. E poco importa se, alla riunione dei big M5s, i ministri sono arrivati a bordo delle auto blu, quelle che adesso preferiscono chiamare “auto di servizio”. In realtà, in comune con il passato, c’è solo la scelta di incontrarsi in agriturismo. Ma agli albori, nel 2013, i neo parlamentari grillini erano arrivati da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio in autobus provando a depistare i giornalisti il più possibile e di certo non si erano concessi a taccuini e telecamere. Anche il look un po’ ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) È sufficiente un agriturismo non lontano dal centro di Roma per far dire al capo politico grillino Vito Crimi che “questo è un luogo simbolico, in mezzo alla natura. È unalla natura enostre”. E poco importa se, alla riunione dei big M5s, i ministri sono arrivati a bordo delleblu, quelle che adesso preferiscono chiamare “di servizio”. In realtà, in comune con il passato, c’è solo la scelta di incontrarsi in agriturismo. Ma agli albori, nel 2013, i neo parlamentari grillini erano arrivati da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio inbus provando a depistare i giornalisti il più possibile e di certo non si erano concessi a taccuini e telecamere. Anche il look un po’ ...

