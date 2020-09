M5S: Parole guerriere, ‘comitato sintesi con promotori mozioni Stati generali’ (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set.(Adnkronos) – ‘In merito ai tre scenari proposti dal capo politico ai portavoce nazionali del M5S per delineare i cosiddetti Stati Generali, riteniamo attuabile soltanto lo scenario n. 3″, ovvero un percorso che parta dai territori e la gestione collegiale dell’organizzazione, “purché adeguatamente rimodulato”. Lo spiega in una nota il Gruppo dei parlamentari M5S di Parole guerriere, che ha inviato oggi la stessa comunicazione ai capigruppo di Camera e Senato.‘Siamo fermamente convinti che, prima di parlare di ‘facce’ per la futura governance – proseguono – si debba procedere all’individuazione e alla sintesi delle diverse posizioni sulla nuova organizzazione e sull’identità politica del MoVimento. In questa ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set.(Adnkronos) – ‘In merito ai tre scenari proposti dal capo politico ai portavoce nazionali del M5S per delineare i cosiddettiGenerali, riteniamo attuabile soltanto lo scenario n. 3″, ovvero un percorso che parta dai territori e la gestione collegiale dell’organizzazione, “purché adeguatamente rimodulato”. Lo spiega in una nota il Gruppo dei parlamentari M5S di, che ha inviato oggi la stessa comunicazione ai capigruppo di Camera e Senato.‘Siamo fermamente convinti che, prima di parlare di ‘facce’ per la futura governance – proseguono – si debba procedere all’individuazione e alladelle diverse posizioni sulla nuova organizzazione e sull’identità politica del MoVimento. In questa ...

matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - M5S_Europa : C'è chi riconosce i nostri successi e chi mente. La nostra @beghin_t ricorda che il #M5S, in soli due anni, ha port… - Kimstellata : RT @Pier185647033: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Noi Veri elettori del Mov 5 Stelle ci ritroviamo nelle parole piene di rabbia del papa' di Ale… - FMisfatto : RT @Pier185647033: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Noi Veri elettori del Mov 5 Stelle ci ritroviamo nelle parole piene di rabbia del papa' di Ale… - LuceForte2 : RT @Pier185647033: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Noi Veri elettori del Mov 5 Stelle ci ritroviamo nelle parole piene di rabbia del papa' di Ale… -