M5s, Crimi riunisce la squadra di governo in un agriturismo alle porte di Roma: “Un ritorno alla natura e alle origini” (Di lunedì 28 settembre 2020) È iniziata nel tardo pomeriggio, in un agriturismo alle porte di Roma, la riunione della squadra di governo del Movimento 5 stelle, convocata dal reggente Vito Crimi per fare il punto sulla riorganizzazione, ma anche sull’azione dell’esecutivo. Sono presenti, tra gli altri, i ministri Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Sergio Costa, Federico D’Incà, Vincenzo Spadafora, e Paola Pisano. “È un ritorno alla natura e alle origine” ha detto arrivando il capo politico Crimi L'articolo M5s, Crimi riunisce la squadra di governo in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) È iniziata nel tardo pomeriggio, in undi, la riunione delladidel Movimento 5 stelle, convocata dal reggente Vitoper fare il punto sulla riorganizzazione, ma anche sull’azione dell’esecutivo. Sono presenti, tra gli altri, i ministri Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Sergio Costa, Federico D’Incà, Vincenzo Spadafora, e Paola Pisano. “È unorigine” ha detto arrivando il capo politicoL'articolo M5s,ladiin un ...

ilfoglio_it : [VIDEO] Altro che Recovery fund. Il M5s è in conclave in un agriturismo alle porte di Roma per ritrovare l'anima, t… - beneventoapp : M5S: incontro Crimi-regionali su Stati generali: Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il capo politico del Movimento 5 Stell… - a_armaroli : RT @ilfoglio_it: Dal frittatone di cipolle all'arista con patate al forno e friggitelli. Ecco cosa si mangeranno i grillini al conclave pen… - ilfoglio_it : Dal frittatone di cipolle all'arista con patate al forno e friggitelli. Ecco cosa si mangeranno i grillini al concl… - pengueraffaele : M5s in conclave in un agriturismo. Crimi: torniamo alle origini -