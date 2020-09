M5s, Crimi dopo la riunione con la squadra di governo: “Fare gli Stati generali in tempi rapidi. È l’indicazione che mi arriva dai ministri” (Di lunedì 28 settembre 2020) “L’indicazione che arriva dai ministri 5 Stelle è fare gli Stati generali in tempi rapidissimi”. Lo ha detto il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi, in un punto stampa convocato al termine dell’incontro avuto con la squadra di governo M5s per discutere del futuro del Movimento. “Tutti conveniamo sulla necessità di darci una struttura organizzativa definita in tempi rapidi”, ha sottolineato. La riunione si è svolta in un agriturismo alle porte di Roma, dove sono arrivati oltre ai ministri Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Sergio Costa, Federico D’Incà, Vincenzo Spadafora, e Paola Pisano, anche viceministri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) “L’indicazione chedai ministri 5 Stelle è fare gliinssimi”. Lo ha detto il capo politico dei 5 Stelle Vito, in un punto stampa convocato al termine dell’incontro avuto con ladiM5s per discutere del futuro del Movimento. “Tutti conveniamo sulla necessità di darci una struttura organizzativa definita in”, ha sottolineato. Lasi è svolta in un agriturismo alle porte di Roma, dove sonoti oltre ai ministri Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Sergio Costa, Federico D’Incà, Vincenzo Spadafora, e Paola Pisano, anche viceministri, ...

