**M5S: al via riunione squadra governo con Crimi** (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. - E' iniziata, in un agriturismo alle porte di Roma, la riunione della squadra di governo M5S convocata dal reggente grillino Vito Crimi per fare il punto sulla riorganizzazione del Movimento 5 Stelle ma anche sull'azione dell'esecutivo. Sono presenti, tra gli altri, i ministri Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Sergio Costa, Federico D'Incà, Vincenzo Spadafora, Paola Pisano; il sottosegretario a Palazzo Chigi Riccardo Fraccaro; i viceministri Laura Castelli, Stefano Buffagni, Pierpaolo Sileri, Emanuela Del Re; i sottosegretari Laura Agea, Carlo Sibilia, Angelo Tofalo, Manlio Di Stefano, Roberto Traversi, Mario Turco, Vittorio Ferraresi, Alessandra Todde. Partecipano all'incontro anche i capigruppo di Senato e Camera Gianluca Perilli e Davide Crippa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. - E' iniziata, in un agriturismo alle porte di Roma, ladelladiM5S convocata dal reggente grillino Vito Crimi per fare il punto sulla riorganizzazione del Movimento 5 Stelle ma anche sull'azione dell'esecutivo. Sono presenti, tra gli altri, i ministri Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Sergio Costa, Federico D'Incà, Vincenzo Spadafora, Paola Pisano; il sottosegretario a Palazzo Chigi Riccardo Fraccaro; i viceministri Laura Castelli, Stefano Buffagni, Pierpaolo Sileri, Emanuela Del Re; i sottosegretari Laura Agea, Carlo Sibilia, Angelo Tofalo, Manlio Di Stefano, Roberto Traversi, Mario Turco, Vittorio Ferraresi, Alessandra Todde. Partecipano all'incontro anche i capigruppo di Senato e Camera Gianluca Perilli e Davide Crippa.

eziomauro : Inps, l'aumento di stipendio di Tridico avviato dal governo M5s-Lega - lucfontana : Da 20 a 3 consiglieri: in meno di un anno il M5S “scompare” dalle Regioni del Nord (via @Corriere) - massimogara : È il proporzionale bellezza! Quello che vogliono PD e M5S. La politica, invece, deve rappresentare il popolo.… - SonkyK : RT @grandehermano1: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Comitato di via Arenula, non siete stati capaci nemmeno di organizzare il m5s. Per questo sie… - BlackMa26865702 : RT @grandehermano1: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Comitato di via Arenula, non siete stati capaci nemmeno di organizzare il m5s. Per questo sie… -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S via **M5S: al via riunione squadra governo con Crimi** Il Tempo Intervista a Massimo d'Alema dopo la pubblicazione del suo nuovo libro

Intervista all'ex premier Massimo D'Alema, tornato in libreria con "Grande è la confusione sotto il cielo. Riflessioni sulla crisi dell'ordine mondiale".

Palamara: "Lotti era estraneo ad accordi sul procuratore di Roma"

Al Csm interrogatorio teso per l'ex pm davanti alla sezione disciplinare. Al Pg Pietro Gaeta dice: "Non ci sto a passare per un corrotto e un ...

Intervista all'ex premier Massimo D'Alema, tornato in libreria con "Grande è la confusione sotto il cielo. Riflessioni sulla crisi dell'ordine mondiale".Al Csm interrogatorio teso per l'ex pm davanti alla sezione disciplinare. Al Pg Pietro Gaeta dice: "Non ci sto a passare per un corrotto e un ...