Lutto nel mondo del cinema: è morta Rossella Serrato (Di lunedì 28 settembre 2020) Il mondo del cinema e quello del teatro oggi piangono la scomparsa di una delle più grandi interpreti italiane: Rossella Serrato. Giorno di Lutto oggi per il mondo della recitazione italiana. La grande attrice napoletana Rossella Serrato è morta nelle scorse ore. Da anni una delle migliori interpreti del palco teatrale, Rossella aveva 64 anni … L'articolo Lutto nel mondo del cinema: è morta Rossella Serrato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildele quello del teatro oggi piangono la scomparsa di una delle più grandi interpreti italiane:. Giorno dioggi per ildella recitazione italiana. La grande attrice napoletananelle scorse ore. Da anni una delle migliori interpreti del palco teatrale,aveva 64 anni … L'articoloneldel: èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NapoliToday : #Cronaca Lutto nel mondo del cinema e del teatro: è morta Rossella Serrato - CryAntonino : RT @emergency_live: Guardia Costiera in lutto: aveva salvato un bagnante nel mare in tempesta, ritrovato il corpo del militare eroe Aurelio… - evivanco7 : RT @EmanueleBottoni: @davidebufano Serata storta, non si può pretendere che i calciatori abbiano già compreso gli geniali dettami del maest… - EmanueleBottoni : @davidebufano Serata storta, non si può pretendere che i calciatori abbiano già compreso gli geniali dettami del ma… - PeterIntheswim : RT @a_conti_fatti: #IlPost #AmaliaRodrigues Fu la più famosa cantante di fado, genere musicale portoghese che canta la saudade. Nacque a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel Guardia Costiera, ritrovato corpo del militare annegato per salvare due ragazzi Liguria Notizie manifestazione per la difesa del cavallo dal crimine dell’abigeato. Bracciano

*Non dobbiamo più tacere* . Il mondo equestre si ribella. Il 04 ottobre si svolgerà a Bracciano la prima manifestazione a cavallo e a piedi per la difesa del cavallo dal crimine impunito dell’abigeat ...

Lutto nel mondo del cinema e del teatro: è morta Rossella Serrato

Il teatro e il cinema italiano hanno perso Rossella Serrato, attrice napoletana di teatro e cinema con incursioni anche nella televisione. Risiedeva a Roma. Aveva 64 anni.

*Non dobbiamo più tacere* . Il mondo equestre si ribella. Il 04 ottobre si svolgerà a Bracciano la prima manifestazione a cavallo e a piedi per la difesa del cavallo dal crimine impunito dell’abigeat ...Il teatro e il cinema italiano hanno perso Rossella Serrato, attrice napoletana di teatro e cinema con incursioni anche nella televisione. Risiedeva a Roma. Aveva 64 anni.