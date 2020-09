Lupin | trama | cast | anticipazioni serie tv Netflix Quando esce

(Di lunedì 28 settembre 2020) A gennaio 2021 tutto sarà pronto per la pubblicazione da parte didi una nuovatv incentrata sul ladro più celebre di tutti i tempi: stiamo parlando di. Torna sullo schermo, ma questa volta non come cartone animato, il ladro gentiluomo che è entrato nel cuore di numerose generazioni. Lo show è liberamente ispirato ai romanzi di Maurice LeBlanc e la prima stagione conterà un totale di 7 episodi, presumibilmente dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti.Segui Termometro Politico su Google News Omar Sy, il quale vestirà i panni del protagonista, ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le sue parole ufficiali: “Sono molto emozionato all’idea di interpretare il ruolo di Arsenio, un personaggio ...

