L'Ultimo Samurai, trama e trailer del film in onda lunedì 28 settembre su IRIS

L'ultimo Samurai (2003), il film con Tom Cruise in onda lunedì 28 settembre 2020 alle 21:10 su IRIS. trama e trailer del film. Lunedì 28 settembre 2020 su IRIS andrà in onda il film con Tom Cruise, "L'ultimo Samurai" parte del ciclo "Scorci d'autore". Diretto da Edward Zwick, il film racconta una storia realmente accaduta, ambientata durante la Ribellione di Satsuma, anche se si prende molte libertà, come spesso accade nei film. L'appuntamento con il film è alle 21:10 circa su IRIS.

Anthony27209595 : 'Riconoscere la vita in ogni respiro' Una frase stupenda presa da un film capolavoro...(l'ultimo dei samurai). - Davideziliani80 : 06:26 Io & Loro <Loro danno fastidio a te> <Tu non dai fastidio a loro> = Lui non puo' lavora con Loro ma Lei puo'… - senkanokoi : lei al primo anno: diffidate delle rappresentazioni occidentali del giappone !! non capiscono un cazzo lei al secon… - senkanokoi : comunque la mia profe deve aver sbattuto la testa proprio forte quando ci ha messo in programma di guardare l’ultimo samurai - orrphic : @rimbvaud Mi vengono in mente solo Apocalypto e L’ultimo samurai ;( -

