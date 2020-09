L'ultima follia dei dem, rinviare a Natale il concorso per i precari della scuola. M5S: 'Ulteriore rinvio sarebbe una presa in giro per gli ... (Di lunedì 28 settembre 2020) Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di Natale; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento e' possibile, la decisione spetta al ministero dell'Istruzione'. '... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento e' possibile, la decisione spetta al ministero dell'Istruzione'. '...

raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: L’ultima follia dei dem, rinviare a Natale il #concorso per i precari della #scuola. #M5S: “Ulteriore rinvio sarebbe un… - DolceMaty : RT @LaNotiziaTweet: L’ultima follia dei dem, rinviare a Natale il #concorso per i precari della #scuola. #M5S: “Ulteriore rinvio sarebbe un… - ArchCmc : RT @LaNotiziaTweet: L’ultima follia dei dem, rinviare a Natale il #concorso per i precari della #scuola. #M5S: “Ulteriore rinvio sarebbe un… - gstelluti : RT @LaNotiziaTweet: L’ultima follia dei dem, rinviare a Natale il #concorso per i precari della #scuola. #M5S: “Ulteriore rinvio sarebbe un… - FabrizioCicetti : RT @MPenikas: LN L’ultima follia dei dem, rinviare a Natale il concorso per i precari della scuola. M5S: “Ulteriore rinvio sarebbe una pres… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima follia L'ultima follia dei dem, rinviare a Natale il concorso per i precari della scuola. M5S: "Ulteriore rinvio sarebbe una presa in giro per gli oltre 60.000 candidati" LA NOTIZIA Causa 5 incidenti in 30 minuti: un morto e 4 feriti

Mezz'ora di follia per una donna a bordo di un'auto in Germania: 30 minuti in cui ha causato cinque incidenti lasciandosi alle spalle una vittima e diversi feriti. La polizia ha avviato delle indagini ...

Follia in monopattino, percorre l'A14 per 10 km

Avvisati da alcuni automobilisti, gli agenti della polizia stradale hanno fermato il conducente del mezzo, un ventenne della zona ...

Mezz'ora di follia per una donna a bordo di un'auto in Germania: 30 minuti in cui ha causato cinque incidenti lasciandosi alle spalle una vittima e diversi feriti. La polizia ha avviato delle indagini ...Avvisati da alcuni automobilisti, gli agenti della polizia stradale hanno fermato il conducente del mezzo, un ventenne della zona ...