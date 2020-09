L’ultima follia dei dem, rinviare a Natale il concorso per i precari della scuola. M5S: “Ulteriore rinvio sarebbe una presa in giro per gli oltre 60.000 candidati” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Partito democratico ha chiesto una riflessione sulla data in cui svolgere il concorso straordinario da 32mila posti destinato ai precari della scuola, al momento fissata al 22 ottobre. “Farlo ora – ha detto l’Ansa il responsabile scuola del Pd Camilla Sgambato (nella foto) – significa stressare le scuole, che verranno private di molti docenti, i quali andranno a sostenere le prove del concorso. Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di Natale; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento e’ possibile, la decisione spetta al ministero dell’Istruzione”. “Respingiamo al mittente la proposta -scrivono i senatori M5S della Commissione Istruzione di Palazzo Madama – di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Partito democratico ha chiesto una riflessione sulla data in cui svolgere ilstraordinario da 32mila posti destinato ai, al momento fissata al 22 ottobre. “Farlo ora – ha detto l’Ansa il responsabiledel Pd Camilla Sgambato (nella foto) – significa stressare le scuole, che verranno private di molti docenti, i quali andranno a sostenere le prove del. Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di; fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento e’ possibile, la decisione spetta al ministero dell’Istruzione”. “Respingiamo al mittente la proposta -scrivono i senatori M5SCommissione Istruzione di Palazzo Madama – di ...

