Love ghost – il nuovo singolo PillzThe sky is falling

Love ghost – il nuovo singolo Pillz(The sky is falling) (Di lunedì 28 settembre 2020) C’è tutto, in questo singolo della band Californiana, per poter far breccia nei cuori delle generazioni nuove e meno nuove. E’ innegabile che il mondo della musica si stia arrendendo, su un piano totalmente internazionale, ai nuovi stili della musica trap e hip hop, rendendoli di fatto la trincea della musica di protesta, o comunque, quando vi è dedicata la giusta attenzione, di contenuto. E i Love ghost sono il chiaro esempio di come si possono percorrere binari nuovi, con idee chiare e successo, e senza dimenticare le radici della musica da cui si proviene. Si potrebbero sprecare i paragoni con una certa scena hip hop americana, ma le cifre stilistiche più insolite, e che fanno riesplodere quel gusto di “X-generation”, iniziano già nell’intro, in cui il fantasma ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 28 settembre 2020) C’è tutto, in questodella band Californiana, per poter far breccia nei cuori delle generazioni nuove e meno nuove. E’ innegabile che il mondo della musica si stia arrendendo, su un piano totalmente internazionale, ai nuovi stili della musica trap e hip hop, rendendoli di fatto la trincea della musica di protesta, o comunque, quando vi è dedicata la giusta attenzione, di contenuto. E isono il chiaro esempio di come si possono percorrere binari nuovi, con idee chiare e successo, e senza dimenticare le radici della musica da cui si proviene. Si potrebbero sprecare i paragoni con una certa scena hip hop americana, ma le cifre stilistiche più insolite, e che fanno riesplodere quel gusto di “X-generation”, iniziano già nell’intro, in cui il fantasma ...

Sugarcoatitt : crush enorme per Jennifer Love Hewitt da quando da piccola guardavo ghost whisperer - gcfko_o : È TORNATO IL PERIODO IN CUI SPAMMO KTH CON IL GHOST DUET PERCHÉ YOU'RE MY BOO I'M YOUR BOO I LOVE YOU - pesaronews : Love Ghost – è uscito il video di “Pillz (The Sky Is Falling)” - vmkitboys : @monamjour ALLORA ovviamente prima ti consiglio la novel but donghua uscirà a breve mentre manhua è on going però i… - FixonMagazine : Love Ghost, è uscito il video di “Pillz (The Sky Is Falling)”: Love Ghost è un gruppo alternative rock originario d… -

Ultime Notizie dalla rete : Love ghost Love Ghost – e' uscito il video di "Pillz (The Sky Is Falling)" | Senza Linea Love ghost – il nuovo singolo Pillz(The sky is falling)

C'è tutto, in questo singolo della band Californiana, per poter far breccia nei cuori delle generazioni nuove e meno nuove. E' innegabile che il mondo della ...

Love Ghost – e’ uscito il video di “Pillz (The Sky Is Falling)”

Love Ghost è un gruppo alternative rock originario di Los Angeles(California). Che si tratti della loro canzone Emo / Trap “I’ll be” fine “(attualmente presente nella playlist ufficiale di Spotify “Al ...

C'è tutto, in questo singolo della band Californiana, per poter far breccia nei cuori delle generazioni nuove e meno nuove. E' innegabile che il mondo della ...Love Ghost è un gruppo alternative rock originario di Los Angeles(California). Che si tratti della loro canzone Emo / Trap “I’ll be” fine “(attualmente presente nella playlist ufficiale di Spotify “Al ...