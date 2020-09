Lory Del Santo – Il compleanno a Pomeriggio 5 – La sorpresa di Marco (Di lunedì 28 settembre 2020) Lory Del Santo è stata protagonista della puntata di Pomeriggio 5 di oggi. L’icona sensuale del cinema all’italiana ha festeggiato un nuovo compleanno: il fidanzato Marco Cucolo ha deciso di farle una bella sorpresa in studio. La showgirl si è mostrata raggiante come non mai e ha avuto modo anche di confermare di aver scoperto Francesca Pepe, una delle attuali concorrenti del Gf Vip. Il merito va ovviamente al suo ultimo successo, la web serie The Lady. Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice e la padrona di casa hanno avuto modo anche di pizzicarsi sull’argomento età. “Ma quanti anni fai?”, ha chiesto Carmelita. “Eh io devo essere più giovane di te?”, ha risposto Lory Del ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020)Delè stata protagonista della puntata di5 di oggi. L’icona sensuale del cinema all’italiana ha festeggiato un nuovo: il fidanzatoCucolo ha deciso di farle una bellain studio. La showgirl si è mostrata raggiante come non mai e ha avuto modo anche di confermare di aver scoperto Francesca Pepe, una delle attuali concorrenti del Gf Vip. Il merito va ovviamente al suo ultimo successo, la web serie The Lady. Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice e la padrona di casa hanno avuto modo anche di pizzicarsi sull’argomento età. “Ma quanti anni fai?”, ha chiesto Carmelita. “Eh io devo essere più giovane di te?”, ha rispostoDel ...

