L'ombra di Caravaggio: Riccardo Scamarcio nella prima foto del film di Michele Placido (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono in corso a Napoli le riprese de L'ombra di Caravaggio, film sul tormentato pittore diretto da Michele Placido; ecco Riccardo Scamarcio nei panni di Caravaggio nella prima foto dal set. Hanno preso il via a Napoli le riprese de L'ombra di Caravaggio, nuovo film di Michele Placido, svelata la prima foto dal set di Riccardo Scamarcio della pellicola dedicata al tormentato artista. Italia 1600. Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, è un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono in corso a Napoli le riprese de L'disul tormentato pittore diretto da; ecconei panni didal set. Hanno preso il via a Napoli le riprese de L'di, nuovodi, svelata ladal set didella pellicola dedicata al tormentato artista. Italia 1600. Michelangelo Merisi, in arte, è un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per ...

GDS_it : Primo ciak a Napoli per 'L'Ombra di Caravaggio', film di #Placido con #Scamarcio - cinemaniaco_fb : ?????????????? L'ombra di Caravaggio: Riccardo Scamarcio nella prima foto del film di Michele Placido… - iconanews : Al via riprese L'ombra di Caravaggio di Michele Placido - Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Al via riprese L'ombra di Caravaggio di Michele Placido - S_CheSpettacolo : [#CINEMA?] ? #LOmbraDiCaravaggio: iniziate le riprese del nuovo film di #MichelePlacido con #RiccardoScamarcio,… -