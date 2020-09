L’odissea dell’Oxford United | lo spray sanificante blocca il bus della squadra | in trasferta col…taxi

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Paese che vai, gel igienizzante che trovi. I problemi ai tempi del Covid-19. Una storia particolare quella dell’Oxfordinglese di League One, che per andare a giocare incontro l’Accrington Stanley ha vissuto una vera e propria odissea. A raccontarla ci pensa il tecnico Karl Robinson al sito del club: “Abbiamo provato a partire dall’hotel verso lo stadio, ma il pullman non voleva saperne di mettersi in moto. Abbiamo preso molto seriamente i protocolli di sicurezza e dentro il bus abbiamo messo unoche rimuove i batteri. Peccato che sia finito nei sensori che, siccome locontiene alcol, continuavano a dire che il nostro autista non poteva guidare! Quindi abbiamo dovuto prendere le nostre macchine e dei taxi, ...