Una idea Lockdown Natale sta circolando in Francia, con questa chiusura che avverrebbe a dicembre prima delle vacanze di fine anno. Sta prendendo piede in Francia una ipotesi Lockdown prima di Natale. A parlarne sono i premi Nobel per l'Economia 2019, Esther Duflo ed Abhijit Banerjee. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano 'Le … L'articolo Lockdown Natale la mossa disperata della Francia per salvare le festività è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

