“Lockdown dal 1 al 20 dicembre per salvare il Natale”. Coronavirus, l’idea estrema (Di lunedì 28 settembre 2020) La proposta arriva dalla Francia. La notizia desta non poche perplessità. Tutti a casa in lockdown dal primo al 20 dicembre per mettere definitivamente ‘ko’ la diffusione del virus. Viene detto il lockdown dell’Avvento e ha una scopo ben preciso ovvero quello di salvare il Natale. La proposta è stata avanzata su Le Monde dai premi Nobel per l’Economia 2019 Abhijit Banerjee e Esther Duflo. Fa discutere la proposta avanzata dai due economisti, secondo cui la crescita dei contagi, che in molti sostengono considerevole e in aumento esponenziale con l’inizio dei primi freddi, potrebbe essere frenata laddove si pensasse a “vietare viaggi e riunioni familiari per Natale”. La soluzione sarebbe di chiudere tutto fra il primo e il 20 dicembre, in modo da ridurre i contagi prima delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) La proposta arriva dalla Francia. La notizia desta non poche perplessità. Tutti a casa in lockdown dal primo al 20per mettere definitivamente ‘ko’ la diffusione del virus. Viene detto il lockdown dell’Avvento e ha una scopo ben preciso ovvero quello diil Natale. La proposta è stata avanzata su Le Monde dai premi Nobel per l’Economia 2019 Abhijit Banerjee e Esther Duflo. Fa discutere la proposta avanzata dai due economisti, secondo cui la crescita dei contagi, che in molti sostengono considerevole e in aumento esponenziale con l’inizio dei primi freddi, potrebbe essere frenata laddove si pensasse a “vietare viaggi e riunioni familiari per Natale”. La soluzione sarebbe di chiudere tutto fra il primo e il 20, in modo da ridurre i contagi prima delle ...

