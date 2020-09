Lockdown all’italiana: trailer del film che è già un caso – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha scatenato numerose polemiche l’ultimo film di Vanzina, Lockdown all’italiana. Un titolo considerato poco appropriato per il momento attuale e che “ride” di un argomento delicato. Sin dalla pubblicazione della locandina/poster, l’ultimo film di Vanzina Lockdown all’italiana ha creato molte discussioni e dibattiti. Una pioggia di critiche sulla pellicola in uscita nei cinema il prossimo … Questo articolo Lockdown all’italiana: trailer del film che è già un caso – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 settembre 2020) Ha scatenato numerose polemiche l’ultimodi Vanzina,all’italiana. Un titolo considerato poco appropriato per il momento attuale e che “ride” di un argomento delicato. Sin dalla pubblicazione della locandina/poster, l’ultimodi Vanzinaall’italiana ha creato molte discussioni e dibattiti. Una pioggia di critiche sulla pellicola in uscita nei cinema il prossimo … Questo articoloall’italiana:delche è già unè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

