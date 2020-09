Lobuono, il 20enne candidato sindaco di Roma: «Adesso tocca ai giovani. Così possiamo risollevare la Capitale» – L’intervista (Di lunedì 28 settembre 2020) I partiti tradizionali per ora temporeggiano sulle elezioni comunali di Roma 2021. Solo Virginia Raggi, del Movimento 5 stelle, ha già manifestato, durante l’estate, la volontà di ricandidarsi al Campidoglio. Ma nel silenzio della politica dei palazzi capitolini, a fine agosto, un nuovo progetto stava prendendo vita nelle camerette e negli uffici chiesti in prestito ai genitori: un gruppo di trenta ragazzi, tutti under 25, dopo aver cercato, senza successo, un partito che li rappresentasse, ha deciso di creare la propria lista civica per guadagnarsi uno spazio nella politica cittadina. E Raggi non è più da sola nella corsa: dietro di lei, Federico Lobuono, 20 anni, insegue la poltrona da sindaco. giovanissimo, ma basta cercare su Google per scovare dettagli interessanti sul suo ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) I partiti tradizionali per ora temporeggiano sulle elezioni comunali di2021. Solo Virginia Raggi, del Movimento 5 stelle, ha già manifestato, durante l’estate, la volontà di ricandidarsi al Campidoglio. Ma nel silenzio della politica dei palazzi capitolini, a fine agosto, un nuovo progetto stava prendendo vita nelle camerette e negli uffici chiesti in prestito ai genitori: un gruppo di trenta ragazzi, tutti under 25, dopo aver cercato, senza successo, un partito che li rappresentasse, ha deciso di creare la propria lista civica per guadagnarsi uno spazio nella politica cittadina. E Raggi non è più da sola nella corsa: dietro di lei, Federico, 20 anni, insegue la poltrona dassimo, ma basta cercare su Google per scovare dettagli interessanti sul suo ...

