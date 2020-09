Lo scioglimento dei Pooh secondo Roby Facchinetti, l’addio di Stefano D’Orazio come una pugnalata: “Pensavo che scherzasse” (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scioglimento dei Pooh secondo Roby Facchinetti, 4 anni dopo. L’artista bergamasco è appena tornato con un nuovo progetto monumentale, composto da un ricco album live e da un romanzo, ma il ricordo di quello che ha vissuto nel gruppo è ancora vivo e vibrante nella sua mente.Sentito da Corriere della Sera, l’artista ha ricordato momenti up e momenti down della carriera artistica, che si è conclusa nel 2016 con lo scioglimento definitivo del gruppo e con l’ultimo concerto che hanno tenuto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.Nonostante siano passati molti anni dalla fine del progetto della band, Roby Facchinetti non dimentica il momento più doloroso e che hanno dovuto attraversare durante la loro carriera. Il primo punto di rottura si è infatti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Lodei, 4 anni dopo. L’artista bergamasco è appena tornato con un nuovo progetto monumentale, composto da un ricco album live e da un romanzo, ma il ricordo di quello che ha vissuto nel gruppo è ancora vivo e vibrante nella sua mente.Sentito da Corriere della Sera, l’artista ha ricordato momenti up e momenti down della carriera artistica, che si è conclusa nel 2016 con lodefinitivo del gruppo e con l’ultimo concerto che hanno tenuto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.Nonostante siano passati molti anni dalla fine del progetto della band,non dimentica il momento più doloroso e che hanno dovuto attraversare durante la loro carriera. Il primo punto di rottura si è infatti ...

