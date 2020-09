Liverpool-Arsenal in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Premier League (Di lunedì 28 settembre 2020) Le informazioni e come vedere oggi in tv la sfida tra Liverpool e Arsenal, valevole per la terza giornata di Premier League 2020/2021. Un big match del calcio inglese ad Anfield: si preannuncia una sfida ricca di emozioni tra la squadra di Klopp e quella di Arteta. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata odierna di lunedì 28 settembre alle ore 21:00: diretta tv disponibile su Sky Sport e copertura streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i gol e gli highlights. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Le informazioni e come vederein tv la sfida tra, valevole per la terza giornata di2020/2021. Un big match del calcio inglese ad Anfield: si preannuncia una sfida ricca di emozioni tra la squadra di Klopp e quella di Arteta. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata odierna di lunedì 28 settembre alle ore 21:00:tv disponibile su Sky Sport e coperturasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i gol e gli highlights.

