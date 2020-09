LIVE – Fognini-Kukushkin 5-7 2-1, Roland Garros 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 28 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro fra Fabio Fognini e Michail Kukushkin, valevole per il primo turno del Roland Garros 2020. Il talento ligure dovrà vedersela con l’ostico atleta kazako, abile a infastidire le manovre offensive avversarie con colpi difensivi e conseguenti contrattacchi letali. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE testuale, in programma dalle ore 11:00 di lunedì 28 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEL Roland Garros IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Fognini-Kukushkin 5-7 2-1* SECONDO SET – Game a 30 per Fognini, 2-1 SECONDO SET ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Ile latestuale dell’incontro fra Fabioe Michail, valevole per il primo turno del. Il talento ligure dovrà vedersela con l’ostico atleta kazako, abile a infastidire le manovre offensive avversarie con colpi difensivi e conseguenti contrattacchi letali. Sportface.it vi accompagnerà mediante untestuale, in programma dalle ore 11:00 di lunedì 28 settembre. Segui ilsu Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DELIL MONTEPREMI AGGIORNA LA5-7 2-1* SECONDO SET – Game a 30 per, 2-1 SECONDO SET ...

Eurosport_IT : Finita la pioggia si può iniziare! ?? Ora in campo il nostro Fabio Fognini! ?? ???? Segui il match live su Eurosport… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Fognini - #Kukushkin, match valido per il 1° turno del #RolandGarros 2020 - OA_Sport : LIVE Fognini-Ruud, ATP Amburgo 2020 in DIRETTA: il ligure cerca la rivincita contro il norvegese - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Fognini - #Ruud, incontro valido per il 2° turno dell' #ATPHamburg - flamminiog : RT @federtennis: Ad Amburgo il match della giornata è quello tra #Fognini ?? #Ruud! Appuntamento su @SuperTennisTv e Facebook live dalle or… -