LIVE – Bollettino oggi | lunedì 28 settembre | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di lunedì 28. Il Bel Paese sta assistendo ad un incremento costante dei casi, a cui vanno rapportati i migliaia di tamponi giornalieri. Da tenere sott’occhio il numero delle terapie intensive. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it IL DPCM IN VIGORE DAL 7ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 21 AL 27DATI NAZIONALI DI IERI: 1.766 nuovi, ...

infoitinterno : LIVE – BOLLETTINO OGGI, mercoledì 23 settembre: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA) - infoitinterno : LIVE – BOLLETTINO OGGI, giovedì 24 settembre: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA) - infoitsalute : LIVE – BOLLETTINO OGGI, domenica 27 settembre: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA) - infoitinterno : LIVE – BOLLETTINO OGGI, venerdì 25 settembre: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA) - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria e della #Calabria #Coronavirus #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Le ultime notizie sul coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 28 settembre. Sono 1.766 i nuovi casi di contagio e 17 i morti registrati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettin ...? Il mondo verso il milione di morti? In Francia 11.123 nuovi casi? In Russia 7.867 nuovi casi, record da giugno? In India 88.600 casi nelle ultime 24 ore? Cts: no a riapertura stadi al 25%: che cosa ...