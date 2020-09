Liga | doppietta all' esordio per Suarez nell' Atletico Bene Barça e Real

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il Barcellona torna a vincere nel segno di Ansu Fati . Il primo Barça di Koeman esordisce con un 4-0 rifilato al Villar, dove il protagonista assoluto non è stato Lionel Messi, bensì il giovane ...

repubblica : Liga, per Suarez esordio con doppietta: Atletico Madrid-Granada 6-1. Il Barcellona ne fa 4 al Villarreal [aggiornam… - infoitsport : Liga: Barcellona e Atletico Madrid a valanga, Suarez debutta con una doppietta con i Colchoneros - Sportmediaset - infoitsport : Liga, per Suarez esordio con doppietta: Atletico Madrid-Granada 6-1. Il Barcellona ne fa 4 al Villarreal - iviaggidispeedy : Suarez strepitoso: doppietta e l'Atletico vince 6-1. Barcellona, esordio col botto - zazoomblog : Liga il Barça stende il Villarreal con un poker: doppietta di Ansu Fati - #Barça #stende #Villarreal #poker: -

Ultime Notizie dalla rete : Liga doppietta

Bologna, 28 settembre 2020 - Il Barcellona torna a vincere nel segno di Ansu Fati. Il primo Barça di Koeman esordisce con un 4-0 rifilato al Villarreal, dove il protagonista assoluto non è stato Lione ...Il Napoli a valanga sul Genoa, il Benevento debutta con una rimonta d'oro; in Premier per la prima volta il tecnico Guardiola prende una cinquina: City ...