“L’Europa League paga meglio”, e Mourinho preannuncia la sconfitta col Chelsea in Coppa di Lega (Di lunedì 28 settembre 2020) “Battere il Chelsea? Stai scherzando?”. Mourinho non considera nemmeno l’ipotesi di giocare la Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, puntando alla vittoria. Semplicemente perché il calendario è troppo fitto di impegni, l’Europa League paga di più e quindi tocca scegliere. Non è un semplice turnover annunciato quello che il Tottenham applicherà domani nel quarto turno di Carabao contro il Chelsea. E’ proprio una dichiarazione di resa preventiva, ovviamente palesata per tenere il punto della polemica. Perché due giorni dopo il Tottenham giocherà contro il Maccabi Haifa per uno spareggio di Europa League che Mourinho considera significativamente più ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) “Battere il? Stai scherzando?”.non considera nemmeno l’ipotesi di giocare la Carabao Cup, ladiinglese, puntando alla vittoria. Semplicemente perché il calendario è troppo fitto di impegni, l’Europadi più e quindi tocca scegliere. Non è un semplice turnover annunciato quello che il Tottenham applicherà domani nel quarto turno di Carabao contro il. E’ proprio una dichiarazione di resa preventiva, ovviamente palesata per tenere il punto della polemica. Perché due giorni dopo il Tottenham giocherà contro il Maccabi Haifa per uno spareggio di Europacheconsidera significativamente più ...

napolista : 'L'Europa League paga meglio', e Mourinho preannuncia la sconfitta col Chelsea in Coppa di Lega Polemica per il cal… - CorsoNuovo : @Matteocavalla11 @PBPcalcio parte 3. tanta strada. la rosa e' altamente incompleta,anche in relazione all'europa le… - SeCiro2 : @jo19N26 @DavideWap è probabile salti anche l'europa league, altro che atalanta - Simone88664305 : La regola delle 5 sostituzioni è stata approvata in Italia, Francia, Germania, Spagna, Europa League e Champions Le… - herzoa : @Fedeshi_ @Zorochan_1 Se arrivi ai quarti te ne prendi altri 20-30, da due anni l'Europa League ha aumentato i prem… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’Europa League Ibrahimovic positivo al Covid | è in quarantena a casa | salta la sfida di Europa League del Milan Dopo Duarte un altro caso zazoom.it