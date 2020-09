L’Eredità: la prima puntata della nuova edizione in diretta dalle ore 18:45 (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Eredità è il game show condotto da Flavio Insinna, in onda su Rai 1, tutti i giorni. L’Eredità: le anticipazioni della prima puntata A partire da oggi, lunedì 28 settembre 2020, tornerà L’Eredità, il game show del preserale di Rai 1, condotto da Flavio Insinna, con la partecipazione delle Professoresse, Federica Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani. Tra le novità di questa diciannovesima edizione, troveremo una nuova modalità di gioco per quanto riguarda il Triello: chi vince, infatti, diventerà campione e andrà direttamente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina. Le nuove puntate torneranno alla formula classica nella quale 7 concorrenti si sfideranno ... Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Eredità è il game show condotto da Flavio Insinna, in onda su Rai 1, tutti i giorni. L’Eredità: le anticipazioniA partire da oggi, lunedì 28 settembre 2020, tornerà L’Eredità, il game show del preserale di Rai 1, condotto da Flavio Insinna, con la partecipazione delle Professoresse, Federica Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani. Tra le novità di questa diciannovesima, troveremo unamodalità di gioco per quanto riguarda il Triello: chi vince, infatti, diventerà campione e andràmente a giocarsi il montepremi alla Ghigliottina. Le nuove puntate torneranno alla formula classica nella quale 7 concorrenti si sfideranno ...

