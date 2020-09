Leggere Valeria Parrella a Napoli | anche se racconta Istanbul | tra sorellanza e patriarcato

(Di lunedì 28 settembre 2020) A un certo punto del suo nuovo romanzo, Quel tipo di donna (HarperCollins, 112 pp.),, una delle principali scrittrici italiane edelle più impegnate, dice di uno dei suoi personaggi “la vita le pareva una promessa possibile”. Quando le chiedo se è qualcosa che vale per tutti, ancora oggi, nonostante la crisi climatica e la pandemia, mi risponde che deve valere ancora, almeno per chi ha la fortuna di nascere in questa parte di mondo, altrimenti che senso avrebbe tutto. Quel tipo di donnail viaggio di quattro amiche attraverso la Turchia, un paese molto diverso da quello che ci viene restituito dalle pagine di esteri che capita disui quotidiani. Il libro – che verrà presentato a Insieme a Roma il 3 ottobre – ...

La scrittrice parla del suo ultimo romanzo, ambientato in Turchia, della scuola che funziona e di quella trascurata dalla politica, del maschilismo e delle ragioni culturali per cui le donne non raggi ...