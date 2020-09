Legge elettorale | Boccia | “Dipende da maggioranza | Pd è stato chiaro”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Sulla riformala discussione in Commissione era stata abbastanza esaustiva. Ora dipenderà dal confronto tra le forze politiche di, il Pd non deve aggiungere altro”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco. mer/abr/red: “Dipende da, Pd èchiaro” su Il Corriere della Città.