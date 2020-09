Lega Pro, Ghirelli: “La Procura federale chiarirà vicenda Trapani che rischia esclusione campionato” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Trapani Calcio vive uno dei momenti più bassi della propria storia per vicende Legate più all'extra campo e con una società fantasma che fa tribolare i tifosi. La partita con la Casertana non si è potuta disputare in quanto non è giunta in tempo utile la ratifica del tesseramento dell’allenatore Oberdan Biagioni e del medico sportivo chiamato a sostituire il dott. Giuseppe Mazzarella, medico sociale del Trapani da oltre 40 anni indisponibile per motivi di salute. L’arbitro designato, il triestino Nicolò Marini, ha atteso le 15,45 come da regolamento e poco dopo ha dichiarato conclusa la contesa. Il giudice sportivo di conseguenza infliggerà al Trapani un punto di penalizzazione in classifica e darà partita vinta per 3-0 alla Casertana che ieri ha ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) IlCalcio vive uno dei momenti più bassi della propria storia per vicendete più all'extra campo e con una società fantasma che fa tribolare i tifosi. La partita con la Casertana non si è potuta disputare in quanto non è giunta in tempo utile la ratifica del tesseramento dell’allenatore Oberdan Biagioni e del medico sportivo chiamato a sostituire il dott. Giuseppe Mazzarella, medico sociale delda oltre 40 anni indisponibile per motivi di salute. L’arbitro designato, il triestino Nicolò Marini, ha atteso le 15,45 come da regolamento e poco dopo ha dichiarato conclusa la contesa. Il giudice sportivo di conseguenza infliggerà alun punto di penalizzazione in classifica e darà partita vinta per 3-0 alla Casertana che ieri ha ...

