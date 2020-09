Lega Pro, Ghirelli: “Il Trapani ha sette giorni per darci garanzie” (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuovo intervento sul caso Trapani, del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Diciamo la verità - spiega a RaiSport -: non è una situazione bella per il calcio. Però è come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La vicenda del Pro Piacenza ci ha insegnato a non fare errori: senza medico e allenatore tesserati non si gioca. Adesso la società granata ha sette giorni di tempo per darci garanzie". Lega Pro, Ghirelli: “Il Trapani ha sette giorni per darci garanzie” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuovo intervento sul caso, del presidente dellaPro Francesco: "Diciamo la verità - spiega a RaiSport -: non è una situazione bella per il calcio. Però è come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La vicenda del Pro Piacenza ci ha insegnato a non fare errori: senza medico e allenatore tesserati non si gioca. Adesso la società granata hadi tempo pergaranzie".Pro,: “Ilhapergaranzie” ITA Sport Press.

