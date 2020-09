Lega Lazio | situazione precaria al Cas di Marcellina

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “I residenti dichiedono maggiore sicurezza all’interno del CAS sul territorio comunale, soprattutto al seguito della recente comunicazione da parte dell’Asl Rm5 in cui indicava ben cinque ospiti positivi al Covid-19.” “I cittadini segnalano ormai da giorni unadi disagio e per questo presenteremo un’interrogazione sia in Regioneche in Senato: la salute pubblica non puo’ essere messa in discussione!”. Cosi’ in un comunicato il senatore William De Vecchis, il consigliere regionale Laura Corrotti e il coordinatoredel Comune di, nell’area metropolitana di Roma, Pasquale Velardi.