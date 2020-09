Le scuole britanniche mettono “al bando” l’anti-capitalismo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Un fantasma si aggira per l’Europa, ma i suoi contorni sono molto più sfumati di quanto non fossero un secolo fa. Con una mossa che ha lasciato molti perplessi, e altri scioccati, il Regno Unito ha deciso di vietare, nelleinglesi, l’uso di risorse da parte di organizzazioni che hanno espresso il desiderio manifesto di voler mettere fine al. L’anti-è di fatto equiparato all’antisemitismo, alla soppressione della libertà di parola, al fanatismo terrorista o al supporto di attività illegali. Lo ha deciso la giunta conservatrice guidata da Boris Johnson. Secondo il documento redatto dal Governo: “Lenon devono usare, in ogni circostanza, materiale proveniente da quelle organizzazioni che supportano istanza politiche ...