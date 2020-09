Le prossime elezioni Usa chiariranno se i social sono armi di propaganda o strumenti di informazione (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: Mandel Ngan/Afp via Getty Images)Le contromisure sono molte. Nel 2016, d’altronde, le polemiche per aver in qualche maniera sostenuto l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca furono infuocate. Chissà, forse anche perché i media non riuscirono – tranne eccezioni – a capire cosa covasse nella pancia degli americani, almeno quelli degli stati fondamentali per l’elezione visto che il voto popolare assoluto, inutile al fine del meccanismo elettorale statunitense, premiò Hillary Clinton. Ci ricordiamo i post con le bufale sulla Clinton, le teorie cospirazioniste sull’appartenenza a una setta satanica, le infinite aggressioni su Twitter, Reddit a totale disposizione dei suprematisti dell’Alt-right. Lo scandalo sulla società britannica Cambridge Analytica fu in qualche modo la summa di quel triennio ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: Mandel Ngan/Afp via Getty Images)Le contromisuremolte. Nel 2016, d’altronde, le polemiche per aver in qualche maniera sostenuto l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca furono infuocate. Chissà, forse anche perché i media non riuscirono – tranne eccezioni – a capire cosa covasse nella pancia degli americani, almeno quelli degli stati fondamentali per l’elezione visto che il voto popolare assoluto, inutile al fine del meccanismo elettorale statunitense, premiò Hillary Clinton. Ci ricordiamo i post con le bufale sulla Clinton, le teorie cospirazioniste sull’appartenenza a una setta satanica, le infinite aggressioni su Twitter, Reddit a totale disposizione dei suprematisti dell’Alt-right. Lo scandalo sulla società britannica Cambridge Analytica fu in qualche modo la summa di quel triennio ...

