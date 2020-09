Le previsioni meteo di martedì 29 settembre (Di lunedì 28 settembre 2020) Le previsioni meteo di martedì 29 settembre – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Al sud addensamenti compatti sulla Calabria. Le previsioni meteo di martedì 29 settembre – Condizioni in miglioramento sulle regioni italiane e con le temperature che torneranno a crescere su tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Condizioni in miglioramento al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno le Alpi e la Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali Migliora anche al Centro con ampi soleggiamenti su quasi ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledi martedì 29– Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Al sud addensamenti compatti sulla Calabria. Ledi martedì 29– Condizioni in miglioramento sulle regioni italiane e con le temperature che torneranno a crescere su tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Condizioni in miglioramento al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno le Alpi e la Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali Migliora anche al Centro con ampi soleggiamenti su quasi ...

Le previsioni meteo di martedì 29 settembre - Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Al sud addensamenti compatti sulla Calabria.

Le previsioni meteo di martedì 29 settembre - Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Al sud addensamenti compatti sulla Calabria. Le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 settembre: ancora piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali, da martedì torna l’alta pressione Il fronte freddo derivante dalla goccia fredda in aff ...