Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani ancora rovesci o temporali al Sud (Di lunedì 28 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 29 settembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord previsti addensamenti compatti sui rilievi alpini confinali, con deboli nevicate oltre i 2500 metri; bel tempo sul resto del settentrione, anche se con aumento delle velature dal pomeriggio. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna centroccidentale, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, con aumento delle velature dal pomeriggio.Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione, in diradamento dal ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, martedì 29 settembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica. Al Nord previsti addensamenti compatti sui rilievi alpini confinali, con deboli nevicate oltre i 2500 metri; bel tempo sul resto del settentrione, anche se con aumento delle velature dal pomeriggio. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna centroccidentale, consparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro, con aumento delle velature dal pomeriggio.Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirreniche, con, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione, in diradamento dal ...

andreabettini : Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo f… - Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #28settembre #ANSA - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #28settembre #ANSA - Napolikeit : Ecco le previsioni meteo a #Napoli per la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 con giornate che alternano p… - TgrRaiPuglia : #Puglia #28settembre Il Meteo #ioseguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: SETTIMANA, dalle PIOGGE insistenti a una Temporanea SVOLTA. Ecco le PREVISIONI nel DETTAGLIO iLMeteo.it Meteo: autunno con freddo anticipato e piogge abbondanti

La prima metà di settembre aveva fatto sognare in molti con temperature ancora molto estive e quella sensazione che anche l’autunno sarebbe stato accompagnato da un tempo gradevole. Purtroppo non sarà ...

Previsioni METEO VIDEO di mercoledì 30 settembre sull'Italia

Cieli sereni o poco nuvolosi; da segnalare solo il veloce transito di un'innocua copertura stratiforme. Temperature in lieve aumento: massime comprese tra 21 e 24. Ben soleggiato in Campania; altrove ...

La prima metà di settembre aveva fatto sognare in molti con temperature ancora molto estive e quella sensazione che anche l’autunno sarebbe stato accompagnato da un tempo gradevole. Purtroppo non sarà ...Cieli sereni o poco nuvolosi; da segnalare solo il veloce transito di un'innocua copertura stratiforme. Temperature in lieve aumento: massime comprese tra 21 e 24. Ben soleggiato in Campania; altrove ...