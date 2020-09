Le notizie del giorno – La decisione sulla riapertura degli stadi ed il caso Suarez (Di lunedì 28 settembre 2020) Le notizie del giorno – Il tema della riapertura degli stadi rischia di farla da padrone ancora per molto. E’ ormai evidente come le buone intenzioni di club, FIGC e Regioni sia in netto contrasto con la rigidità di Governo e Comitato Tecnico Scientifico. E così, con l’ennesimo no alla proposta di riaprire al 25% della capienza di ogni impianto, spunta un problema. Come riporta il Corriere dello Sport, è relativo alla partita di Nations League del prossimo 14 ottobre tra Italia e Olanda, prevista al Gewiss stadium di Bergamo. La Federazione aveva scelto questo impianto anche in virtù di tale proposta, che prevederebbe 7 mila tifosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). “Non dico niente… io non faccio polemiche perché ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledel– Il tema dellarischia di farla da padrone ancora per molto. E’ ormai evidente come le buone intenzioni di club, FIGC e Regioni sia in netto contrasto con la rigidità di Governo e Comitato Tecnico Scientifico. E così, con l’ennesimo no alla proposta di riaprire al 25% della capienza di ogni impianto, spunta un problema. Come riporta il Corriere dello Sport, è relativo alla partita di Nations League del prossimo 14 ottobre tra Italia e Olanda, prevista al Gewissum di Bergamo. La Federazione aveva scelto questo impianto anche in virtù di tale proposta, che prevederebbe 7 mila tifosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). “Non dico niente… io non faccio polemiche perché ...

Agenzia_Ansa : Trovato il corpo del militare annegato a Milazzo dopo il salvataggio di due ragazzi. Il ministro Guerini: 'Ricordia… - Agenzia_Ansa : Venti metri di coperte termiche sono state collocate sulle porte della Basilica Superiore di San Francesco ad Assis… - Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Politico disonesto e pupazzo della sinistra'. E i fan del presidente cantano 'lock him up', a… - TrueNewsBot : RT @ValeTramutola: Buone notizie. La NL di @esterviola funziona egregiamente come terapia preventiva del lunedì. Lo dice la scienza. #Boris… - MeglioNotizie : Sfilate backstage, i segreti del makeup svelati uno ad uno -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Ultimissime Juve 27 settembre: le notizie delle ore 13.00 Juventus News 24 Le tasse non pagate di Trump. Scoop del New York Times

Il New York Times è riuscito a mettere le mani sui dati dei redditi del presidente Donald Trump. E’ emerso che non ha pagato le tasse per 10 anni Uno scoop del New York Times ha investito le dichiara ...

Formula 1. Segnali positivi in Russia dal monegasco Leclerc, sesto posto con una Ferrari in ripresa

Vince Bottas su Mercedes davanti a Verstappen e Hamilton. Fuori dai punti l'altra rossa di Vettel. Ma in termini di prestazioni finalmente si intravede qualcosa di buono sul Cavallino ...

Il New York Times è riuscito a mettere le mani sui dati dei redditi del presidente Donald Trump. E’ emerso che non ha pagato le tasse per 10 anni Uno scoop del New York Times ha investito le dichiara ...Vince Bottas su Mercedes davanti a Verstappen e Hamilton. Fuori dai punti l'altra rossa di Vettel. Ma in termini di prestazioni finalmente si intravede qualcosa di buono sul Cavallino ...