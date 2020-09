tempostretto : Un nuovo articolo: (Viale Principe Umberto come le montagne russe) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime no… - dolcecinica : @25O319 bel lato b e bel corpo.... il duro allenamento ripaga alla grande (parlo per esperienza)... cmq nessun uomo… - Linkiesta : RT @christianrocca: Le montagne russe del Covid, i conti italiani e la voglia d’ufficio Corona Economy di @lidiabaratta - Idols94 : RT @DIORHAR: io nelle foto di gardaland dopo essere scesa dalle montagne russe - christianrocca : Le montagne russe del Covid, i conti italiani e la voglia d’ufficio Corona Economy di @lidiabaratta… -

Ultime Notizie dalla rete : montagne russe

Linkiesta.it

Una vittoria meritata, prima costruita con un paio di sorpassi da applausi - Rossi e Morbidelli -, poi difesa nel finale quando le sue gomme erano ormai sta finite. La sua velocità non è in discussion ...Maverick Vinales crolla nel GP di Catalunya e scivola 3° in classifica MotoGP. Per il pilota Yamaha persistono i problemi alla partenza.