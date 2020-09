“Lazio e Campania sono a rischio”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) ”La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio ea rischio”. Lo dice, intervistato da La Stampa, Walter Ricciardi, professore e consigliere della Salute del ministro Speranza. E alla domanda: studenti, insegnanti e famiglie se la stanno cavando? Ricciardi risponde: “Servono due settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva. È stato importante riportare dieci milioni di persone alla normalità, che però va assicurata nel tempo”. E sugli stadi che rimangono limitati a mille persone all’aperto e 200 al chiuso afferma: ”Non può essere che così in un momento di circolazione intensa del virus. Bisognerà aspettare fino a che il contagio non sarà diminuito o non sarà stato trovato il ...