Lazio, Andreas Pereira vicino: accordo raggiunto (Di lunedì 28 settembre 2020) La Lazio sul campo ha risposto presente: due gol al Cagliari e primi tre punti del campionato conquistati. Mercoledì c’è l’Atalanta per confermare la partenza positiva, intanto il club biancoceleste lavora sul mercato per regalare a Inzaghi i rinforzi richiesti a gran voce per affrontare al meglio la prossima Champions League. La campagna acquisti era inizia con l’illusione dell’arrivo di David Silva, che ha così alzato le aspettative dell’ambiente. Non sarà il fenomeno spagnolo, ma la Lazio ha nel mirino, e anzi, ha quasi già definito l’affare, di Andreas Pereira, giocatore offensivo del Manchester United. 40 presenze lo scorso anno con i Red Devils, la stagione attuale è finito invece ai margini a causa di arrivi dal mercato a Manchester. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020) Lasul campo ha risposto presente: due gol al Cagliari e primi tre punti del campionato conquistati. Mercoledì c’è l’Atalanta per confermare la partenza positiva, intanto il club biancoceleste lavora sul mercato per regalare a Inzaghi i rinforzi richiesti a gran voce per affrontare al meglio la prossima Champions League. La campagna acquisti era inizia con l’illusione dell’arrivo di David Silva, che ha così alzato le aspettative dell’ambiente. Non sarà il fenomeno spagnolo, ma laha nel mirino, e anzi, ha quasi già definito l’affare, di, giocatore offensivo del Manchester United. 40 presenze lo scorso anno con i Red Devils, la stagione attuale è finito invece ai margini a causa di arrivi dal mercato a Manchester. La ...

