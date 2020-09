Lavoro, i cambiamenti in vista con la proroga dell’emergenza (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel mondo del Lavoro sono in vista alcuni cambiamenti in virtù dell’eventuale proroga dell’emergenza sanitaria. Vediamo quali. Prima conseguenza di un’eventuale proroga dell’emergenza epidemiologica sarebbe in tema smartworking: di pari passo con la normativa emergenziale rimarrebbero in vigore le regole sul Lavoro agile previste oggi per fronteggiare la pandemia. Dal 16 ottobre, senza nuove regole sullo smartworking, dovrebbero … L'articolo Lavoro, i cambiamenti in vista con la proroga dell’emergenza proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel mondo delsono inalcuniin virtù dell’eventualedell’emergenza sanitaria. Vediamo quali. Prima conseguenza di un’eventualedell’emergenza epidemiologica sarebbe in tema smartworking: di pari passo con la normativa emergenziale rimarrebbero in vigore le regole sulagile previste oggi per fronteggiare la pandemia. Dal 16 ottobre, senza nuove regole sullo smartworking, dovrebbero … L'articolo, iincon ladell’emergenza proviene da YesLife.it.

