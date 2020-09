Latte materno e trasmissione del virus: il verdetto dello studio italiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Latte materno è sicuro e non è motivo di trasmissione: lo dice uno studio condotto da un team tutto italiano. “Risultato che trasmetterà tranquillità alle mamme e agli operatori sanitari impegnati” Il Covid-19 non viene trasmesso dalla mamma positiva al bambino tramite l’allattamento. A rivelarlo uno studio coordinato dalla Città della Salute di Torino, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilè sicuro e non è motivo di: lo dice unocondotto da un team tutto. “Risultato che trasmetterà tranquillità alle mamme e agli operatori sanitari impegnati” Il Covid-19 non viene trasmesso dalla mamma positiva al bambino tramite l’allattamento. A rivelarlo unocoordinato dalla Città della Salute di Torino, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

