Latina Scalo, scuola Caetani: previsto il rientro in presenza per lunedì prossimo (Di lunedì 28 settembre 2020) A Latina Scalo, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, si lavorerà fino a sabato per la messa in sicurezza dell’edificio e la rimozione del cornicione pericolante. Si è svolto questa mattina, alla presenza del Sindaco Damiano Coletta, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Emilio Ranieri e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti, un sopralluogo presso la scuola Primaria Camillo Caetani di Latina Scalo dove nei giorni scorsi, a causa delle forti piogge, un’infiltrazione d’acqua ha causato il distacco di una parte del cornicione esterno. La messa in sicurezza sarebbe dovuta partire sabato scorso ma il maltempo di questi giorni non ha consentito l’apertura del cantiere che prenderà il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) A, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, si lavorerà fino a sabato per la messa in sicurezza dell’edificio e la rimozione del cornicione pericolante. Si è svolto questa mattina, alladel Sindaco Damiano Coletta, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Emilio Ranieri e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti, un sopralluogo presso laPrimaria Camillodidove nei giorni scorsi, a causa delle forti piogge, un’infiltrazione d’acqua ha causato il distacco di una parte del cornicione esterno. La messa in sicurezza sarebbe dovuta partire sabato scorso ma il maltempo di questi giorni non ha consentito l’apertura del cantiere che prenderà il ...

