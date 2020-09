L’app Immuni inglese asfalta quella italiana, 6 milioni di download in 24 ore (Di lunedì 28 settembre 2020) Di certo gli inglesi stanno dimostrano un atteggiamento diverso verso la loro app Immuni rispetto ai colleghi italiani. Dalle nostre parti, a 3 mesi dall’uscita dello strumento di tracciamento, sono in molti a non fidarsi. Oltre Manica, al contrario, in sole 24 ore dal lancio dell’applicazione si è assistito ad una vera e propria valanga di download. Va commentato un dato su tutti. L’app utile ancora in piena pandemia Covid-19 è stata lanciata in Inghilterra il giorno 24 settembre utilizzando sempre l’infrastruttura tecnologica Apple e Google. In un solo giorno di disponibilità su App Store per iPhone e sul Play Store per smartphone Android, gli utenti che l’hanno scaricata sono stati ben 6 milioni. Seppure non si abbia un dato effettivo relativo alle installazioni dello strumento, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Di certo gli inglesi stanno dimostrano un atteggiamento diverso verso la loro apprispetto ai colleghi italiani. Dalle nostre parti, a 3 mesi dall’uscita dello strumento di tracciamento, sono in molti a non fidarsi. Oltre Manica, al contrario, in sole 24 ore dal lancio dell’applicazione si è assistito ad una vera e propria valanga di. Va commentato un dato su tutti. L’app utile ancora in piena pandemia Covid-19 è stata lanciata in Inghilterra il giorno 24 settembre utilizzando sempre l’infrastruttura tecnologica Apple e Google. In un solo giorno di disponibilità su App Store per iPhone e sul Play Store per smartphone Android, gli utenti che l’hanno scaricata sono stati ben 6. Seppure non si abbia un dato effettivo relativo alle installazioni dello strumento, ...

