L’antiabortista Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Cosa può cambiare per il voto (Di lunedì 28 settembre 2020) Le 4 candidate democratiche alla Casa Bianca sfoglia la gallery È ufficiale. Trump non ha perso tempo e ha annunciato molto rapidamente la sostituta alla Corte Suprema del giudice Ruth Bader Ginsburg prima ancora della sua sepoltura. Sarà Amy Coney Barrett. Leggi anche › Addio Ruth Bader Ginsburg, icona liberal della Corte Suprema Chi è la giudice nominata II ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Le 4 candidate democraticheCasa Bianca sfoglia la gallery È ufficiale. Trump non ha perso tempo e ha annunciato molto rapidamente la sostitutadel giudice Ruth Bader Ginsburg prima ancora della sua sepoltura. Sarà Amy. Leggi anche › Addio Ruth Bader Ginsburg, icona liberal dellaChi è la giudice nominata II ...

Uaranger : RT @giubileif: Trump ha nominato nuova giudice Amy Coney Barret, stampa già la definisce in modo sprezzante “l’antiabortista” ma Amy Coney… - Da16481735 : RT @giubileif: Trump ha nominato nuova giudice Amy Coney Barret, stampa già la definisce in modo sprezzante “l’antiabortista” ma Amy Coney… - caterinacorda1 : RT @giubileif: Trump ha nominato nuova giudice Amy Coney Barret, stampa già la definisce in modo sprezzante “l’antiabortista” ma Amy Coney… - Remo2222222 : RT @giubileif: Trump ha nominato nuova giudice Amy Coney Barret, stampa già la definisce in modo sprezzante “l’antiabortista” ma Amy Coney… - NazioneP : RT @giubileif: Trump ha nominato nuova giudice Amy Coney Barret, stampa già la definisce in modo sprezzante “l’antiabortista” ma Amy Coney… -

Ultime Notizie dalla rete : L’antiabortista Amy Usa: Harris, 'con nomina Barrett Trump vuole colpire Obamacare e diritto aborto' Affaritaliani.it