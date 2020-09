L' America | il Papa e il miracolo della contadina polacca

Leggi su agi

(Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - Non è solo una questione di Mike Pompeo e del Cardinale Pietro Parolin o delle diverse - diversissime . visioni che si hanno a Washington o in Vaticano su come trattare la Cina. Il fatto è che alle volte pare proprio che Stati Uniti e Santa Sede siano nati per nono capirsi. Per dare l'idea: nel 1967 Lyndon B. Johnson venne a Roma a trovare Paolo VI, portandogli come dono ufficiale un piccolo busto di marmo di Carrara. Il busto di marmo raffigurava lo stesso Lyndon B. Johnson, che nell'occasione rispose lui picche al. Montini aveva chiesto di sospendere i bombardamenti in Vietnam almeno in corrispondenza del Natale di quell'anno, tanto più che i vietnamiti erano quasi tutti cattolici. Si sa come andò a finire: i bombardamenti continuarono, Johnson dopo qualche mese rinunciò anche solo a tentare la rielezione ...