L'Amazon Prime Day 2020 è il 13-14 ottobre, qui le prime offerte (Di lunedì 28 settembre 2020) Amazon ha confermato il ritorno dell'Amazon prime Day 2020 per il 13 e 14 ottobre, a poche settimane dall'inizio della stagione natalizia. Durante questi due giorni di sconti e promozioni, gli abbonati al servizio prime di Amazon avranno accesso a oltre un milione di offerte in tutte le categorie. Può accedere sia chi spende i 36 euro annui sia chi decide di abbonarsi a prime proprio in occasione del prime Day, sfruttando il periodo di prova gratuito di 30 giorni: l'obiettivo di Amazon è proprio questo, cercare di rimpolpare la propria base di utenti attirandoli con le promozioni e ...

