L'allattamento non trasmette Covid al bambino, la conferma in uno studio italiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Covid-19 non viene trasmesso dalla mamma positiva al neonato durante l’allattamento. Lo rivela uno studio, coordinato dalla Città della Salute di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Pediatrics. Condotto sulla casistica più numerosa in Europa, tutti i neonati allattati al seno seguendo le regole raccomandate in questi casi - uso della mascherina, lavaggio delle mani, pulizia e disinfezione delle superfici e degli oggetti in uso - non hanno mostrato segni di malattia. Per lo studio, dunque, il latte materno è sicuro.Lo studio è stato coordinato dalla Neonatologia universitaria dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, diretta dal professor Enrico Bertino, e dal Laboratorio universitario di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Il-19 non viene trasmesso dalla mamma positiva al neonato durante l’. Lo rivela uno, coordinato dalla Città della Salute di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Pediatrics. Condotto sulla casistica più numerosa in Europa, tutti i neonati allattati al seno seguendo le regole raccomandate in questi casi - uso della mascherina, lavaggio delle mani, pulizia e disinfezione delle superfici e degli oggetti in uso - non hanno mostrato segni di malattia. Per lo, dunque, il latte materno è sicuro.Loè stato coordinato dalla Neonatologia universitaria dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, diretta dal professor Enrico Bertino, e dal Laboratorio universitario di ...

